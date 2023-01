Onderwijsminister Ben Weyts blijft inzetten op aantrekkelijkheid job leerkracht

Nieuw onderzoek van Kristof De Witte en Letizia Gambi, onderwijseconomen aan de KU Leuven, bevestigt dat de kennis van de leerlingen van het zesde leerjaar achteruit blijft gaan. Bovendien blijkt dat de sterkste leerlingen steeds meer leervertraging hebben opgelopen voor wiskunde en Nederlands. Dat was al enkele jaren zo, maar in 2022 is die vertraging in het bijzonder voor Nederlands nog opgelopen tot bijna een schooljaar.

Minister Weyts reageert niet helemaal verrast op de cijfers. Hij ziet daarin het effect van corona, maar ook van het lerarentekort. Daarom werden er ook maatregelen genomen om de job aantrekkelijker te maken, waarvan nu voor het eerst de resultaten te zien zijn, aldus Weyts bij Radio 1.

Hij wil voortgaan op het ingeslagen pad. Dat betekent dus verder inzetten op het verlagen van de administratieve last en het verhogen van de zij-instroom, de loopbaan in het onderwijs wat minder vlak maken (met een statuut van experten-leerkrachten) en meer inzetten op startbegeleiding, legt Weyts uit.

De minister vindt ook dat meer aandacht moet gaan naar excelleren. De afgelopen jaren is de aandacht te veel verschoven naar enkel gelijke kansen, vindt Weyts. “Wij staan voor gelijke kansen, maar dat betekent niet dat iedereen dezelfde eindmeet moet halen. Daarom wil ik de eindtermen aanscherpen, met een focus op de essentie, namelijk Nederlands en wiskunde. We moeten zowel de sterkeren als de zwakkeren naar een hoger niveau tillen”, aldus Weyts.

Oppositie

Covoorzitster Nadia Naji van oppositiepartij Groen pleit voor een eigen statuut voor startende leerkrachten. “Zorg ervoor dat masters in de lagere school kunnen werken en op hun niveau betaald worden. En zij-instromers mogen niet meer aan hun lot worden overgelaten. Zorg ervoor dat dat zij aan boord blijven”, aldus Naji. “Want zonder leerkracht voor de klas is leerachterstand niet in te halen en betalen onze kinderen de rekening van een falende minister van onderwijs.”

Volgens Vooruit-fractieleidster Hannelore Goeman speelt de Vlaamse regering met talenten. “De kwaliteit van onderwijs gaat er alleen maar op achteruit en daar zijn onze kinderen de dupe van. Vandaag zitten duizenden kinderen uren in de studie omdat er gewoon geen leerkracht is”, aldus Goeman. Volgens haar mist minister Weyts alle sense of urgency.