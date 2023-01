Stijn en Hanne Desmet starten met overtuigende zege in kwartfinale aan EK shorttrack

Hanne Desmet zakte met grote ambities af naar het EK in Polen. “Medailles pakken op alle vier nummers waar ik aan deelneem”, zo sprak ze het onomwonden uit. Vooral op de 1.500 meter - haar favoriete nummer - wil de 26-jarige Desmet scoren. Op de Olympische Spelen werd ze vierde op die afstand, op de voorbije twee Wereldbekers in Almaty pakte ze zilver en goud.

Desmet begon alvast overtuigend aan haar EK. Ze domineerde haar kwartfinale op de 1.500 meter en kwam met ruime voorsprong op haar concurrentes over de streep. Ook Tineke den Dulk, de Nederlandse die sinds kort voor België uitkomt, geraakte door de kwartfinales. Zij werd stevig tweede achter de Nederlandse Selma Poutsma.

Broer Stijn Desmet kon niet onderdoen voor zijn oudere zus. Onze 24-jarige landgenoot reed met de vingers in de neus naar de overwinning in zijn kwartfinale op de 1.500 meter. Op dat nummer pakte hij vorig jaar brons op het WK en veroverde hij twee keer zilver op de voorbije twee Wereldbekers in Almaty. Rino Vanhooren zorgde trouwens voor een vier op vier voor de Belgen, zij het met de hakken over de sloot. Vanhooren werd derde in zijn reeks, maar plaatste zich dankzij zijn chrono.

Later vandaag staan nog de reeksen op de 500 meter en de 1.000 meter bij de mannen en vrouwen en de kwartfinales in de gemengde aflossing op het programma. Zaterdag en zondag volgen de halve finales en finales op alle nummers.

Volg hier het vervolg van het toernooi via de livestream