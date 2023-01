N-VA boycot eerste plenaire zitting van Senaat uit onvrede met uitblijven besparingsplan

“Na de begrotingsdeal van Vivaldi in oktober werd er in de notificaties geschreven dat men 15 miljoen euro wil besparen in de Senaat op twee jaar, en dat men aan de Senaat zou vragen om een plan uit te voeren voor een transitie naar een instelling met een beperkt aantal functies, waarbij de Senaat zich concentreert op zijn essentiële taken”, stelt de N-VA in een statement.

“Die besparing is niet gelukt, en ook dit jaar belanden er opnieuw thema’s op de agenda die niet tot de bevoegdheden behoren van de instelling, of reeds behandeld werden in het bevoegde parlement. Daarom zullen onze stoelen vandaag leeg zijn. De andere fracties zouden beter hetzelfde doen als ze het werkelijk menen met het beloofde besparingsbeleid”, aldus de fractie.

Vrijdag werd wel voor het eerst een senator van de Duitstalige Gemeenschap benoemd in het bureau, het hoogste orgaan van het parlement. Gregor Freches (MR) vervangt Sabine Laruelle, die ondervoorzitter is geworden van het Waals Parlement, als secretaris. Laurent Léonard (PS) legde de eed af als deelstaatsenator namens het Waals Parlement. Hij vervangt zijn partijgenoot André Frédéric (PS), die voorzitter van het Waals Parlement werd nadat Jean-Claude Marcourt moest opstappen.