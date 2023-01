Wereldkampioen Michael Smith zit op roze wolk, maar Dimitri Van den Bergh moet hem niet vrezen in eerste dartsclash van 2023

Van den Bergh klopte Smith nog met duidelijke cijfers in juni.

Dimitri Van den Bergh neemt het vrijdagavond op tegen Michael Smith, de kersverse wereldkampioen. Meteen een clash van formaat in het nieuwe dartsseizoen.

‘Bully Boy’ kroonde zich pas tien dagen geleden voor het eerst tot wereldkampioen door Michael van Gerwen met 7-4 te verslaan in de WK-finale. Een dag eerder had Van den Bergh in de halve finales zijn meerdere moeten erkennen in Van Gerwen, die met 6-0 won.

‘Mighty Mike’ sloeg de opener van het nieuwe seizoen over, Smith en Van den Bergh zakten wel af naar Bahrein voor de Bahrain Darts Masters. Dat is de eerste manche van de World Series, een reeks invitatietoernooien over de hele wereld met acht wereldtoppers en acht lokale dartshelden. Van den Bergh won vorig seizoen twee manches en sloot de competitie af als nummer één.

Normaal gezien start het dartsseizoen eind januari met de Masters, een confrontatie tussen de top 16 van de wereld. Deze keer is het dus Bahrein geworden en volgende week vindt een tweede World Series-manche plaats in Kopenhagen, waar Van den Bergh in juni nog won.

Zijn eerste competitieve partij als wereldkampioen was er voor Smith dan ook eentje tegen Abdulnaser Yusuf, een onbekende darter uit Qatar. De Engelsman won makkelijk met 6-1 en een gemiddelde van 98.10. Smith kreeg wel kippenvel toen hij voor het eerst voorgesteld werd als ‘champion of the world’.

Van den Bergh had veel meer moeite in zijn eerste partij. ‘The DreamMaker’ gooide ei zo na een negendarter, maar overleefde een matchdart om uiteindelijk pas na een decider met 6-5 te winnen van de Filipijn Alain Abiabi. Hij gooide een gemiddelde van 88.38.

Tegen de nieuwe wereldkampioen zal het dus beter moeten, maar Van den Bergh heeft een uitstekende geschiedenis tegen Smith. Van hun negen onderlinge duels won onze landgenoot er vijf. Vorig seizoen troffen beide heren elkaar twee keer en telkens trok de Antwerpenaar aan het langste eind. Met 11-4 in de halve finales op de Nordic Darts Masters en met 6-3 in de kwartfinales van het German Darts Championship.

Van den Bergh klopte Smith ook eens op de toptoernooien als de World Grand Prix (2-0) en de World Series Finals (6-1).