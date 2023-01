Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van leerkrachten tegenover leerlingen met autisme geseponeerd

Het gerechtelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door leerkrachten van de Middenschool in Ninove tegenover leerlingen met autisme is geseponeerd. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat er strafrechtelijke inbreuken werden gepleegd.

In november gingen de alarmbellen af in de Middenschool in Ninove. De school, die deel uitmaakt van de De Go! Scholengroep 19 Dender, kwam toen in opspraak nadat leerkrachten zich mogelijk schuldig hadden gemaakt aan wangedrag tegenover leerlingen met een autismespectrumstoornis. Zo zouden ze de jongeren vernederd en uitgelachen hebben en werd de inhoud gedeeld via een besloten whatsappgroep. De directie liet eerder weten dat ze juni vorig jaar al een intern onderzoek waren gestart en naar aanleiding daarvan ook een leerkracht preventief hadden geschorst.

Nadat het nieuws in november naar buiten kwam, besloten zowel de onderwijsinspectie als het parket van Oost-Vlaanderen een onderzoek te starten. Het parket bevestigt nu dat het dossier intussen werd geseponeerd. Dat blijkt na een infomoment voor ouders en leerkrachten dat donderdagavond op de school werd georganiseerd.

Zaak afgesloten

“Na uitgebreid onderzoek kwam het parket tot de conclusie dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat er strafrechtelijke inbreuken werden gepleegd”, klinkt het bij het parket. “Na het verschijnen van een artikel in de pers over wantoestanden die in de Middenschool in Ninove zouden zijn gebeurd, opende het parket Oost-Vlaanderen op 25 november 2022 een onderzoek naar mogelijk strafbare feiten.”

In kader van het onderzoek gaf het parket van Oost-Vlaanderen aan de politiezone Ninove onder andere de opdracht om getuigen en verdachten te verhoren. Ook de berichten die de leraars met elkaar deelden werden onderzocht, maar dat leverde niets op. “De zaak wordt dan ook afgesloten”, klinkt het.

Eenzijdig rapport

Eerder bracht ook de onderwijsinspectie de school al op de hoogte via een rapport dat het zou gaan om een misplaatste grap. De directie kon zich toen niet vinden in de conclusie van dat rapport. “Dat rapport is te eenzijdig opgesteld”, reageerde algemeen directeur Els Schockaert daar eerder over.

Het is momenteel onduidelijk of de school alsnog bijkomende maatregelen zal nemen na hun eigen intern onderzoek. “De school kan zelf wel beslissen om alsnog tuchtmaatregelen uit te voeren als ze dat nodig vinden”, aldus het parket.