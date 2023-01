Oekraïense minister van Defensie: “We zijn de facto al NAVO-lid”

Oekraïne is de facto al lid van de NAVO geworden. Dat heeft althans de Oekraïense minister van Defensie Oleksi Reznikov gezegd in een interview met de BBC. “Het land Oekraïne en haar strijdkrachten werden lid van de NAVO. De facto (in de praktijk, red.), niet de jure (wettelijk, red.). Want we hebben de wapens en de kennis hoe die te gebruiken”, aldus Reznikov.

De uitspraak kan olie op het vuur gooien: de Russische president Vladimir Poetin verantwoordt de Russische invasie al sinds het begin als een existentiële strijd tegen westerse landen, die Rusland willen verzwakken. Daar klinkt het al langer dat Rusland in Oekraïne eigenlijk tegen de NAVO vecht, omdat het Westen zoveel wapens levert aan Oekraïne. Reznikov ontkent echter dat zijn uitspraken als controversieel beschouwd zouden kunnen worden. “Het is juist, het is een feit”, klonk het. “Ik ben er zeker van dat we in de nabije toekomst ook de jure lid van de NAVO zullen worden.”

Zwaardere wapens

Omdat westerse regeringen vrezen voor verdere escalatie en betrokkenheid van de hele alliantie bij de oorlog, zijn ze al langer terughoudend over het sturen van zwaardere wapens. Zo wordt momenteel bijvoorbeeld gediscussieerd over het leveren van tanks, maar moet Duitsland nog overtuigd worden.

Reznikov is er echter van overtuigd dat zijn land de wapens zoals tanks en gevechtsvliegtuigen binnenkort in ontvangst zal kunnen nemen. Westerse landen veranderen volgens hem hun manier van denken. “De bezorgdheid over het volgende niveau van escalatie is volgens mij een soort protocol”, aldus de minister. Polen en Groot-Brittannië lieten onlangs weten dat ze voor het eerst gevechtstanks aan Oekraïne zullen leveren.

Bezorgdheid dat de aankondigingen van die wapenleveringen een Russische reactie zouden veroorzaken, wuifde Reznikov weg. “Ik maak een oorlog mee in mijn land”, zei hij. “Ze vallen mijn steden, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen aan. Ze hebben heel veel burgers gedood. Ze hebben een leger van verkrachters, moordenaars, en plunderaars. Wat is dan nog het volgende niveau van escalatie?”

Soledar

Oekraïense en Russische troepen blijven intussen vechten om de controle over Soledar, een kleine stad in de oostelijke regio Donetsk. De situatie is daar “heel moeilijk”, erkende Reznikov, maar “onder controle.” Volgens hem worden er strijders van het huurlingenbedrijf Wagner Group ingezet, in aanvallen die “golf na golf na golf” plaatsvinden. Volgens Reznikov is Jevgeni Prigozjin, de baas van de Wagner Group, vooral geïnteresseerd in de economische voordelen van de stad, waar zich de grootste zoutmijnen van Europa bevinden. “Ze zullen geld verdienen aan bloed”, aldus de minister.