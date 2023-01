Standard op zoek naar eerste zege sinds eind oktober: “We zijn op de goede weg”

‘The Ronny Roar‘. De Standard-aanhang blijft er al een tijdje van verstoken. De laatste keer dat Ronny Deila zijn vreugdekreet met het Luikse publiek kon delen was ruim 2,5 maanden geleden aan de Gaverbeek. Nadien volgden drie nederlagen en twee gelijkspelen met tussendoor ook nog eens vijf vriendschappelijke wedstrijden (drie verlies, twee gelijk) zonder overwinning. Tien wedstrijden zonder zege, dat kan al eens beginnen wegen.

“Op de goede weg”

“Het is lang geleden”, erkent Deila zelf ook. “Maar ik heb wel het gevoel dat we op de goede weg zijn. Tegen AA Gent (0-0) was het uitstekend op verdedigend vlak en tegen STVV (1-1) hebben we onze tegenstander een volledige wedstrijd vastgepind op de eigen helft. Dat lukte ons in het begin van het seizoen niet. Alleen moet de kwaliteit in het laatste derde van het veld wel omhoog om openingen te creëren tegen defensieve tegenstanders.”

Tegen Seraing zal Standard straks wellicht opnieuw moeten opboksen tegen een laag blok. Maar wel eentje dat dit seizoen slechts één punt pakte in negen thuiswedstrijden. Op papier een ideale sparringpartner om de aanvallende patronen nog wat verder bij te slijpen. Al is Standard ook gewaarschuwd na de 0-2 nederlaag uit de heenwedstrijd. “Voor mij was dat geen verrassing”, aldus Deila. “Omdat we al het hele seizoen problemen hebben tegen dat type van tegenstander. Maar we worden er wel beter in. Nu wordt het tijd om een goede prestatie te koppelen aan een goed resultaat.”

Windstil op transfervlak

Op het transferfront blijft het voorlopig stil in Luik. Niet onverwacht aangezien Deila vorige week al verkondigde dat er gezien de penibele financiële situatie van de club weinig mogelijk is. Net als in de zomer wachten de Rouches wellicht tot in de laatste dagen (of uren) van de wintermercato om hun slag te slaan. “We kijken naar vrije spelers, huurspelers en spelers die niet aan de bak komen bij hun huidige clubs”, liet Deila weten. “Als er iets concreet wordt, dan zal ik het bekijken. Maar voorlopig heb ik nog niets op mijn bureau teruggevonden. We zullen eerst geld moeten vinden.”

Voor dat geld rekent Standard in de eerste plaats op een wintertransfer van Selim Amallah, die nog een bedrag tussen de 1 en 2 miljoen euro moet opbrengen, maar voor wie nog geen officieel bod is binnengevallen. Rond Nicolas Raskin, die andere banneling, beweegt er voorlopig bitter weinig.

Tapsoba mag weg

Burkinees international Abdoul Tapsoba (21) trainde deze week opnieuw mee met de A-kern, maar die situatie is slechts tijdelijk. “We hadden iemand extra nodig op training, maar ik beschouw hem niet als een optie voor de rest van dit seizoen”, was Deila duidelijk. “We zijn op zoek naar een club die hem wil huren. Het belangrijkste is dat hij nu regelmatig aan spelen toekomt. Alleen zo kan hij de volgende stap zetten in zijn carrière.”

In vergelijking met de thuismatch tegen STVV kan Deila dit weekend opnieuw rekenen op Denis Dragus (terug uit schorsing). Gojko Cimirot miste de eerste helft van de trainingsweek door een lichte blessure, maar de Bosniër zou in principe inzetbaar moeten zijn.