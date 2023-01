Juttu pakt uit met mode voor vintagelovers

Naast de vele nieuwe kleding in de winkelrekken zul je in de vintagehoek, samengesteld door de Vlaamse tweedehandsmerken Arkaiv en Studio Retag, kunnen speuren naar stuks die het herontdekken waard zijn. In tegenstelling tot veel andere vintagewinkels worden de collecties in de ReJUsed corners voortdurend aangevuld.

Wat je kan verwachten? Beide merken streven naar een gamma karaktervolle items, ouder dan twintig jaar, die tegelijk uniek zijn. Word je tijdens het shoppen dolverliefd op een mouwloos jeansvest uit de jaren 80 of fiftiesjurk met frivole retroprint? Dan kun je er vanop aan dat niemand hetzelfde stuk zal dragen. De artikelen in de vintagehoek hangen klaar om live te ontdekken. Via de website van de winkel kun je ze niet kopen.