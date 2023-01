Meer kans op ongeluk op vrijdag de 13de volgens bijgeloof, maar waar komt dat idee vandaan?

Wie een beetje bijgelovig is, past vrijdag de dertiende extra op. Je zou zomaar kunnen vallen en je been breken, of een ongeval veroorzaken of je wordt misschien wel ontslagen. Want de combinatie van het getal dertien en vrijdag staat gelijk aan ongeluk. Maar waar komt dat idee vandaan? En waarom zou die combinatie ongeluk brengen?

Dit jaar krijgen we er twee keer mee te maken: in januari en oktober. Je loopt op die dag best niet onder een ladder, maakt geen oogcontact met een zwarte kat en een spiegel breken, is ook geen goed idee. Dat zou volgens bijgelovigen voor nog meer onheil zorgen op vrijdag de dertiende. Veel mensen zijn zich er wel van bewust dat deze dag gelijkstaat als een ongeluksdag, maar houden daar niet per se rekening mee.

Toch is niet iedereen er zo gerust in. Sommigen sluiten zich op in hun huis met de gordijnen dicht om het ongeluk geen schijn van kans te geven. Zij lijden aan een paraskevidekatriafobie of triskaidekafobie: een panische angst voor vrijdag de dertiende. En ze zijn niet alleen: ook Napoleon, Henry Ford en Franklin D. Roosevelt zouden geweigerd hebben om op deze dag te reizen uit angst.

Het getal dertien staat dus niet alleen in België bekend als een ongeluksgetal. Ook in de Verenigde Staten en Canada bijvoorbeeld zal je zelden een dertiende verdieping tegenkomen in gebouwen. Ook in vliegtuigen, vaak Amerikaanse, is er geen dertiende rij stoelen. Amerikanen weigeren ook om zaken te doen op deze dag en vermijden vliegtuigreizen die dag. In Spaanstalige landen en Griekenland beschouwt men dinsdag de dertiende als een ongeluksdag. In Italië en Brazilië is dat vrijdag de zeventiende.

Geen eenduidige verklaring

Over de oorsprong van de ongeluksdag bestaat geen eenduidige verklaring. Volgens auteur Donald Dossey komt het ongeluksgetal uit een Noorse sage waarbij het diner van twaalf goden verstoord werd door een onuitgenodigde dertiende gast, de god van chaos en leugens. De Amerikaanse schrijfster Marianne Williamson zegt dan weer dat volgens volksverhalen heksen bij elkaar kwamen, samen met hun zwarte katten. De duivel zou dan als dertiende lid aanwezig zijn.

Recenter onderzoek zegt dat de interesse voor de ongeluksdatum in de Verenigde Staten is ontstaan. Volgens journalist Nathaniel Lachenmeyer, die een boek schreef over de datum, won het concept pas aan bekendheid in 1907, toen verscheen het boek Vrijdag de Dertiende van de Amerikaanse zakenman en schrijver Thomas W. Lawson.

Maar de meest courante theorie komt uit het christendom. Mensen beweren dat het verwijst naar de kruisiging van Jezus op vrijdag, maar daar verwijst eigenlijk ‘Goede Vrijdag’ naar. Anderen zeggen dat de dag slaat op het Laatste Avondmaal. Twaalf discipelen zaten met Jezus aan tafel, dertien mensen in totaal tot een dertiende persoon, Judas, de tafel verliet en de rest verraadde. Het getal dertien in combinatie met de vrijdag waarop hij gekruisigd werd, zou dus ongeluk brengen.

Costa Concordia

Puur toeval of het lot: soms lijkt het bijgeloof toch uit te komen. Op de Olympische spelen van 2004 in Athene bijvoorbeeld viel de Canadese Perdita Felicien tijdens de finale van de 100 meter horden. Haar startnummer was 1313. Op 13 oktober 1972 verdween ook een Chileens vliegtuig boven de Andes. Ook het ongeluk met het cruiseschip Costa Concordia vond plaats op vrijdag 13 januari. En op vrijdag 13 april 1970 verongelukte de Apollo 13, de vijfde bemande missie naar de Maan. Of vrijdag de dertiende of het getal dertien effectief meer ongeluk brengt, is geen wetenschappelijk bewijs voor.