Matteo Simoni gaat met Sergio Herman op culinaire reis naar Costa Rica

In Sergio Over De Grens neemt topkok Sergio Herman bekende gezichten mee op een culinaire reis naar tot de verbeelding sprekende locaties. In de eerste jaargang - die begin 2022 werd uitgezonden op VTM en nu te zien is op VTM GO en Netflix - nam Sergio onder anderen Jeroen Meus, Regi Penxten en Ella Leyers mee naar landen als Kroatië, Spanje en Lapland. Voor het tweede seizoen mag het wat verder, toch alvast wat de aflevering met Matteo Simoni betreft. Het duo trok naar Costa Rica, liet de acteur weten via Instagram.

Het is bekend dat Matteo Simoni graag het strand van het Costa Ricaanse Santa Teresa frequenteert om er te gaan surfen. Zo bracht de acteur er de jaarwisseling door, samen met vriendin Loredana Falone en hun 3-jarige dochter Giulia. ‘Favoriete momenten van de afgelopen week’, schreef Loredana bij de kiekjes die ze er maakten. En ook nog: ‘Camera roll from paradise.’

Sergio Over De Grens houdt het midden tussen culinaire televisie en een reisprogramma, waarin ook plaats is voor persoonlijke confessies. Zo vertelde Kürt Rogiers in de eerste jaargang over de chronische kanker van zijn vader en de beginnende dementie bij zijn moeder. Bij onze noorderburen is de reeks te zien op Netflix als Sergio & Gasten. Ook daar werd de aflevering met Marco Borsato geschrapt, omdat de zanger beschuldigd werd van seksueel misbruik. Sergio Herman maakte eind 2022 al bekend dat er een tweede seizoen van Sergio Over De Grens zit aan te komen. Daarvoor trok hij ook al met Tom Waes naar Zuid-Afrika. “Er wordt op dit moment inderdaad gedraaid voor een nieuw seizoen van Sergio Over De Grens”, wordt ons bevestigd door VTM. “Meer info over de uitzenddatum kunnen we op dit moment echter nog niet geven. Daar is het nog te vroeg voor.”