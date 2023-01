GETEST. Siska Schoeters’ favoriete vibrator, te koop bij Kruidvat. “23 seconden, een nieuw record”

Toegegeven: ik ben nog maagd. Toch als het op het gebied van seksspeeltjes aankomt. Doorgaans heb ik aan een knappe man − of bij afwezigheid daarvan aan mijn eigen handenspel − genoeg om mij in de zevende hemel te wanen. Maar alle lovende recensies over de Satisfyer – en het kerstkaartje van Siska Schoeters – maakten mij nieuwsgierig. Nieuwe horizonten opzoeken kan nooit kwaad. Een snel en intens hoogtepunt ook niet.