Naast zakelijke flop incasseert Gerard Piqué nog een opdoffer: ex-vrouw Shakira maakt voetbalicoon af in nieuwe single

De Davis Cup heeft de samenwerking beëindigd met Kosmos Tennis, dat eigendom is van oud-voetballer Gerard Piqué. De voormalig speler van FC Barcelona investeerde vijf jaar geleden flink in het landentoernooi en sinds de toetreding van Kosmos onderging het evenement een metamorfose. In 2018 werd nog een deal voor 25 jaar getekend.

“De ITF onderhandelde in 2018 een sterke deal voor het tennis uit. De samenwerking met Kosmos heeft gezorgd voor meer deelnemende landen, meer prijzengeld en meer interesse voor de Davis Cup”, scheef de Internationale Tennisfederatie in een verklaring. “We focussen ons nu op de toekomstige groei van de grootste jaarlijkse landencompetitie in de sport.”

De zogenoemde Wereldbeker van het tennis onderging sinds de toetreding van de investeringsmaatschappij van Piqué een aantal grote veranderingen. Zo wordt de finale met meerdere landen op één plaats gespeeld en zijn er aanzienlijk minder thuis- en uitwedstrijden. Bovendien werd afgestapt van het best-of-five-format en duren de ontmoetingen nu maar twee in plaats van drie dagen. De veranderingen leidden tot veel kritiek. Onder anderen spelers beweerden dat de charme steeds meer aan het verdwijnen was door de nieuwe opzet. De topspelers sloegen het toernooi met regelmaat over, met dalende bezoekersaantallen tot gevolg.

De editie van dit jaar wordt als gepland gehouden. Het eindtoernooi, de Final 8, wordt in november in Malaga gespeeld. België sneuvelde vorig jaar in de groepsfase. Canada won het toernooi.

Shakira

Tussendoor moest Piqué nog een opdoffer verwerken. Zijn ex Shakira bracht deze week namelijk een nieuwe single uit en daarin haalt ze verwoestend uit naar de ex-voetballer van FC Barcelona, weliswaar zonder zijn naam expliciet te noemen. Shakira en Piqué gingen vorig jaar uit elkaar na een relatie van elf jaar. Ze hebben twee zoontjes samen, Milan (9) en Sasha (7).

Piqué was vrij snel publiekelijk te zien met een nieuwe vriendin, Clara Chia, en dat zit blijkbaar heel diep bij de Colombiaanse zangeres. Maar haar uithaal licht haar ook geen windeieren. Haar song in een muzieksessie van BZRP werd na één dag al 62 miljoen keer bekeken op Youtube.

Een greep uit de lyrics:

“Een she wolf zoals ik is niet voor groentjes. Een she wolf zoals ik is niet voor kerels zoals jij. Ik was te goed voor jou, daarom ben je nu met iemand zoals jij.”

“Ik ga niet terugkomen, ik wil geen teleurstellingen meer. Al dat gedoe over dat je een kampioen bent. Toen ik je het meeste nodig had, toonde jij de slechtste versie van jezelf.”

“Ik ben twee 22-jarigen waard. Je hebt een Ferrari ingeruild voor een Twingo. Je hebt een Rolex ingeruild voor een Casio.”

“Ik kom niet terug naar jou. Niet als je huilt en zelfs niet als je me smeekt. Je hebt me achtergelaten met je moeder als mijn buur, de pers aan m’n deur en schulden bij de belastingen.”

“Je werkt en werkt, doe een keer rustig aan. Zo veel tijd in de gym, maar werk ook eens aan je brein.”

Piqué hield het bij enkele tweets met emoticons. Toen hij er tijdens een padeltoernooi een vraag over kreeg, wimpelde de Catalaan die ostentatief af.

