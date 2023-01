Storing die duizenden vliegtuigen aan grond hield in VS werd veroorzaakt door menselijke fout

Volgens de luchtvaartautoriteit FAA wijzigden medewerkers een cruciaal databestand op plekken waar dat volgens de regels absoluut niet mocht. De FAA doet nu onderzoek of de illegale wijzigingen bewust of per ongeluk werden gedaan. Na het uitvallen van het gegevensbestand trad een back-upsysteem in werking, maar ook die stuitte op de fouten in het originele datadocument. De FAA zou nu aan een verbetering van het systeem werken, om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen.

De storing trad op in het zogeheten Notice to Air Missions-systeem, afgekort NOTAM. Daarin kunnen piloten lezen dat er bijvoorbeeld een orkaan is, en welke landingsbanen gesloten zijn. Daardoor was het nodig om ongeveer anderhalf uur alle binnenlandse vluchten aan de grond te houden. Dat leidde woensdag tot duizenden vertragingen en annuleringen. Donderdag waren de problemen helemaal verholpen.