Nipte nederlaag voor Ismael Bako in Euroleague

Ismael Bako op weg naar een dunk in de Euroleague.

Bako (8 punten, 5 rebounds, 1 assist) ging met het Italiaanse Virtus Bologna met 83-85 onderuit tegen het Griekse Olympiakos Piraeus. Met 8 op 19 staat Virtus Bologna op de dertiende plaats. Vanavond ontvangt collega Lion Retin Obasohan met het Franse ASVEL Villeurbanne Valencia. Bij de Spaanse ploeg nog geen Sam Van Rossom. Die is in volle revalidatie na een operatie aan de knie. Van de 18 ploegen is de top-8 na 34 speeldagen gekwalificeerd voor de kwartfinales.