Sadie (65) sterft aan gevolgen van tongkanker, maar heeft tijdens begrafenis nog één grote verrassing: “Ze was altijd al een beetje rebels”

Sadie Wood (65) stierf afgelopen november aan de gevolgen van tongkanker. Ze was een van de duizenden slachtoffers die in 1977 met hepatitis C besmet bloed toegediend kregen, een factor die bijdroeg aan haar dood. De voormalige bodybuilder, die door haar vrienden ook omschreven werd als een ‘rebel’, wilde er na haar overlijden met een knal vandoor gaan.

Wood organiseerde daarom een laatste speciale verrassing voor haar vrienden en familie. Ze huurde via haar beste vriendin Sam de Britse dansgroep ‘The Flaming Feathers’ in en beraamde haar plan. Claire Phipps (36), de manager van de dansgroep, stemde na enige overtuiging in met het voorstel en verscheen in november met tien andere dansers op Woods begrafenis… om een flashmob te doen.

“Het was heel vreemd om te doen alsof. Om te rouwen en alle familieleden te zien die droevig waren”, zei Claire. “We kregen dan ook gemengde reacties, maar uiteindelijk begon het publiek mee te klappen.” ‘The Flaming Feathers’ dansten op het nummer ‘Another one bites the dust’ van Queen en werden vervolgens ook beloond met opgebeurde gezichten: “Het was een heel positieve ervaring.”

Sadie was volgens haar beste vriendin erg geliefd. “Ze was luidruchtig en uitgesproken, ze stond graag in het middelpunt”, aldus Sam. “Ze wilde ook dat haar kist te laat binnenkwam, omdat ze in het leven ook altijd te laat kwam op afspraakjes. Als je haar kende, wist je dus dat ze een beetje een rebel was. Dit paste helemaal bij haar persoonlijkheid.”

(lvdw)

