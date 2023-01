Verdachte van moord op Japanse ex-premier Shinzo Abe formeel aangeklaagd

De man die verdacht wordt van de moord op de Japanse ex-premier Shinzo Abe, is nu formeel aangeklaagd. Dat melden verschillende Japanse media. Eerder was de man toerekeningsvatbaar bevonden na lang psychiatrisch onderzoek. Dat betekende dus dat hij vervolgd mag worden.

De 42-jarige Tetsuya Yamagami werd op 8 juli opgepakt vlak nadat hij twee keer met een zelfgemaakt pistool op Shinzo Abe had geschoten tijdens een campagnebijeenkomst voor de senaatsverkiezingen in Nara, in het westen van Japan. Hij is nu aangeklaagd voor moord en overtreding van de wapenwetgeving, aldus een woordvoerder van de rechtbank in Nara. Yamagami riskeert de doodstraf bij een schuldigverklaring.

Abe overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Hij was premier van Japan in 2006-2007 en 2012-2020. Yamagami zou hem aangevallen hebben voor zijn vermoedelijke banden met de Moon-sekte, die zijn moeder zou hebben geruïneerd.