Honderdste autosalon van Brussel van start gegaan

De honderdste editie van het autosalon van Brussel is vrijdagochtend voor de pers van start gegaan in Brussels Expo en opent zaterdag de deuren voor het grote publiek. Koning Filip en premier Alexander De Croo zullen het salon vrijdagavond officieel inhuldigen en een beperkt aantal bezoekers zal het salon vrijdagavond al in avant-première kunnen ontdekken.

Na twee jaar gedwongen afwezigheid staat het autosalon voor zijn jubileumeditie in het teken van technologie, duurzaamheid en rijplezier. In tegenstelling tot veel autosalons elders in de wereld, weet het salon van Brussel de autobouwers wel nog warm te maken voor deelname. Volgens organisator Febiac is 95 procent van de markt vertegenwoordigd op het autosalon en neemt een recordaantal van meer dan vijftig automerken deel aan het salon.

Opvallend daarbij is de aanwezigheid van een groot aantal Chinese nieuwkomers die in Brussel hun wagens aan het publiek willen tonen. Het gaat daarbij om merken zoals BYD (Build Your Dreams), Seres, BAIC, DFSK of SWM.

Toch is het salon een stuk kleiner dan in het verleden. Het neemt de Paleizen 5, 6, 7, 9, 11 en de patio van Brussels Expo in. Er wordt voortaan niet meer gesproken van een “klein” of “groot” autosalon. De exposanten mogen kiezen welke modellen ze willen presenteren en krijgen geen quotum meer opgelegd voor de vertegenwoordiging van een bepaald voertuigtype.

Febiac verwacht tijdens de negen dagen dat het autosalon 2023 geopend is voor het grote publiek, zowat 300.000 bezoekers naar de Heizel te lokken.