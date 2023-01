Franse professor ontdekt dat helft van zijn leerlingen sjoemelde met omstreden chatprogramma

Professor handicapologie Stéphane Bonvallet was onlangs verrast door de kwaliteit van het werk van veel van zijn masterstudenten. Grammatica, spelling, woordenschat: te goed geschreven om waar te zijn, vond de man. Bovendien waren er opvallende gelijkenissen: “Het ging niet om kopiëren en plakken, maar alle papers waren op precies dezelfde manier opgesteld. We vonden dezelfde grammaticale constructies. De redenering werd in dezelfde volgorde uitgevoerd, met dezelfde kwaliteiten en dezelfde fouten. En ze werden allemaal geïllustreerd met een persoonlijk voorbeeld, dat betrekking had op een opa of een oma. Het was dus duidelijk dat die kopieën niet normaal waren.”

Een studente bekende dat de helft van de klas gebruik had het chatprogramma ChatGPT, dat gebruikmaakt van artificiële intelligentie om teksten te schrijven. De universiteit startte een onderzoek, maar omdat er geen regels bestaan over het gebruik van dergelijke programma’s, krijgen alle frauderende studenten een gemiddeld cijfer. “We zullen daar snel een oplossing voor moeten vinden”, aldus Bonvallet.