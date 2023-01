Zeven operaties en twee jaar niet gespeeld, maar nu is tennisser Joris De Loore niet meer te kloppen: “Nooit gedacht aan stoppen”

Joris De Loore (ATP 266) heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finales van het tweede Challengertoernooi in het Portugese Oeiras (hardcourt/73.000 dollar). In de kwartfinales versloeg hij de Italiaan Lorenzo Giustino (ATP 282). Het werd 6-2, 6-4 na een uur en twaalf minuten.

Om door te stoten naar de finale, moet De Loore voorbij de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 304) of thuisspeler en wildcard Pedro Sousa (ATP 494).

Vorige week won Joris De Loore het eerste toernooi in Oeiras, nabij hoofdstad Lissabon, goed voor zijn allereerste Challenger-zege ooit. Hij versloeg in de finale de Roemeen Filip Jianu (ATP 304).Na een uur en negentien minuten stond de 6-3, 6-2 eindstand op het bord.

Het leverde hem zowaar een artikel op op de website van de ATP. Niet geheel onlogisch, want De Loore doorstond de voorbije jaren heel wat blessureleed. Twee jaar lang kon hij niet tennissen.

“Zeven seizoenen aan een stuk moest ik elk jaar een operatie ondergaan”, aldus onze landgenoot. “De laatste ingreep gebeurde eind 2020, aan mijn linkerheup. Als ik al mijn blessures moet opsommen, dan zijn we een uur bezig. Maar ik heb er nooit aan gedacht om ermee te stoppen. Het zal wel eens door m’n hoofd gespookt hebben, maar ik wist dat het mogelijk was om prof te blijven. Na die blessure aan mijn heup zat ik met gemengde gevoelens. Het was een zware operatie, maar gelukkig verliep alles naar wens.”

De Loore liet zich ook opereren aan zijn linkerknie (twee keer), pols, rechterelleboog, hand en teen. Maar nu won hij op z’n 29ste dus zijn eerste toernooi op het Challengercircuit, het niveau onder de ATP Tour. Eerder won hij vier ITF-titels en zeven Futures-toernooien.

“Het voelt erg goed”, klinkt het. “Zeker omdat ik lange tijd niet kon spelen. Eindelijk een beloning voor al dat harde werk. Dit geeft me echt een enorme boost. Ik voel me goed, ik speel goed, nu is het gewoon kwestie van fit te blijven. Dan kan dit wel eens mijn jaar worden. Ik wil bewijzen dat ik de top 100 kan bereiken. Daar geloof ik rotsvast in.”