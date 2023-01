Krijgen we straks opnieuw dubbele dosis Huybrechts aan de dartstop? Oudere broer van Kim doet gouden zaak op Q-School

Nog drie dagen en dan kennen we de 128 darters die dit seizoen eigenaar zijn van een ‘tourkaart’, het tweejarig toegangsbewijs voor de Pro Tour. Lees: de mannen (en vrouwen) die de top van de dartswereld bevolken. En als het wat meezit dan is dat met Ronny Huybrechts.

De oudere broer van Kim Huybrechts, de huidige nummer 31 van de wereld en de Belgische nummer twee, deed op de eerste dag van de finalefase van de Q-School een gouden zaak. ‘Rebel’ haalde meteen de finale. Bij winst had de 57-jarige Kempenaar meteen z’n tourkaart gepakt, maar hij moest met 6-2 het onderspit delven tegen de Nederlander Jeffrey Sparidaans. In de halve finales had Huybrechts zijn beste partij gespeeld door 106 gemiddeld te gooien tegen Niels Zonneveld.

Maar Huybrechts pakte wel meteen vijf punten en gaat daardoor aan de leiding op de Q-School ranglijst. De tien darters met de meeste punten na vier speeldagen pakken ook een tourkaart, naar de vier dagwinnaars. Huybrechts is dus goed op weg om voor het eerst sinds 2019 nog eens mee te mogen doen op de Pro Tour, naast zijn broer Kim dus.

Ronny Huybrechts haalde in het verleden vijf keer het WK. Bij zijn eerste deelname in 2014 verloor hij in de eerste ronde van zijn broer, daarna ging hij er twee keer op rij in de tweede ronde uit tegen intussen tweevoudig wereldkampioen Peter Wright. Huybrechts haalde ook een keer de halve finales van het EK en speelde samen met zijn broer de finale van de World Cup.

Er doen in totaal zestien Belgen mee aan de finalefase van de Europese Q-School in het Duitse Kalkar. Robbie Knops haalde de 1/8ste finales, net als Andy Baetens. De eerste tourkaart in het Britse toernooi was voor Arron Monk, ex-wereldkampioen bij de jeugd. ‘Queen of the Palace’ Fallon Sherrock schopte het tot in de kwartfinales.