Opnieuw anonieme graven gevonden in de buurt van katholiek internaat in Canada

Een inheemse gemeenschap in het westen van Canada heeft donderdag aangekondigd dat het op haar beurt mogelijk anonieme graven en een bot van een kind heeft teruggevonden in de buurt van een katholiek internaat voor inheemse kinderen. Op anderhalf jaar tijd zijn meer dan 1.300 graven van inheemse kinderen teruggevonden in de buurt van dergelijke zogenaamde ‘residential schools’.

In de negentiende en twintigste eeuw verbleven naar schatting 150.000 inheemse kinderen, vaak gedwongen, in de katholieke internaten. De scholen werkten als heropvoedingsgestichten, met als doel de inheemse kinderen te assimileren aan de witte, christelijke waarden. De inheemse kinderen mochten hun moedertaal niet meer spreken, leefden volledig geïsoleerd van hun familie en hun cultuur, en werden het slachtoffer van fysieke mishandeling en seksueel misbruik. Duizenden kinderen keerden nooit terug naar hun families. Een internationale onderzoekscommissie noemde het systeem in 2015 een “culturele genocide”.

Nadat eerder graven ontdekt waren in de buurt van verschillende ‘residential schools’ in het land, heeft een radar in Lebret bijna “2.000 verdachte gebieden” in kaart gebracht, die grondig onderzocht moeten worden, legt de Star Blanket Cree-gemeenschap donderdag uit. De zoekgebieden in de buurt van het katholieke internaat, dat openbleef tot 1998, zijn geselecteerd op basis van advies van oud-leerlingen.

Er is ook een fragment gevonden van een kaakbeen van een kind, dat ongeveer 125 jaar oud is. Dat is het “stoffelijke bewijs van de aanwezigheid van een ongemarkeerde begraafplaats”, stipt Poitras aan. Het is voorlopig onmogelijk om een precies cijfer te plakken op het aantal graven. Verder onderzoek is nodig, omdat niet elk verdacht gebied” noodzakelijkerwijs overeenkomt met een anoniem graf, verduidelijkt Sheldon Poitras, die het onderzoek leidt.

“Onze harten zijn zwaar vandaag. Het is onvoorstelbaar”, verklaarde Michael Starr, hoofd van de gemeenschap. De Canadese premier Justin Trudeau sprak donderdag van “moeilijk” nieuws, en gaf toe dat “het werk nog maar net begonnen is”. Hij verzekerde de hulp van de regering bij elke stap.

De Canadese katholieke kerk beheerde van 1831 tot 1998 namens de overheid meer dan de helft van de ‘residential schools’. Paus Franciscus bood in juli al in naam van de katholieke kerk zijn excuses aan voor het leed dat de scholen veroorzaakt hebben.