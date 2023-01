Red Wolves debuteren straks op WK handbal: “We zijn er klaar voor, hebben niets te verliezen, alleen maar wat te winnen”

De Belgische handbalmannen maken straks (20u30) hun debuut op een groot kampioenschap. In het Zweedse Malmö krijgen de Red Wolves in hun eerste WK-wedstrijd met Denemarken meteen de titelverdediger voor de kiezen.

Denemarken is niet alleen tweevoudig wereldkampioen (2019, 2021), drievoudig vicewereldkampioen (1967, 2011, 2013), tweevoudig Europees kampioen (2008, 2012) en de huidige olympische vicekampioen, de Denen zullen vrijdagavond bovendien door zo’n 12.000 supporters aangemoedigd worden. Malmö is slechts een veertigtal kilometer (28,4 in vogelvlucht) van Kopenhagen verwijderd en is via de Sontbrug verbonden met de Deense hoofdstad. Van Belgische zijde worden er een driehonderdtal fans verwacht.

De Wolves arriveerden donderdag in Malmö en maakten al kennis met de Arena. Vrijdagochtend werken ze er een laatste training af. Na de clash met Denemarken volgen in groep H nog ontmoetingen met Tunesië (zondag 18u00) en Bahrein (dinsdag 18u00). De top drie komt in de tweede ronde in een groep van zes met de top drie van groep G (Egypte, Kroatië, Marokko, Verenigde Staten) terecht. De top twee daarvan plaatst zich voor de kwartfinales.

© Bart Borgerhoff

Voor de Belgen is “ervaring opdoen” het voornaamste doel. “We zijn er klaar voor, hebben niets te verliezen, alleen maar wat te winnen”, stelde bondscoach Yérime Sylla. Ook als de Wolves laatste worden in hun groep, is het toernooi voor hen niet afgelopen. Om de plaatsen 25 tot 32 gaan ze dan nog door in de Presidents Cup. Daarin neemt de vierde van groep H het op tegen die van de groepen E, F en G. De eerste van die groep speelt nog een wedstrijd om de 25e plaats, de tweede om de 27e plaats, de derde om de 29e en de vierde om de 31e plaats.