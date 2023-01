Kampioensbolide Max Verstappen voor het eerst in Nederland te bewonderen

De Red Bull RB16B waarmee Max Verstappen in 2021 zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 behaalde is te bezichtigen in Maastricht.

Vanaf donderdag 12 januari tot zondag 15 januari vindt Interclassics Maastricht plaats. De beurs staat deze keer in het teken van de ‘Dutch Grand Prix’. Er zijn heel wat klassieke wagens uit de geschiedenis van de race te zien en daarbij hoort ook al de Red Bull RB16B van Max Verstappen.

De Red Bull F1-bolide waarmee Max Verstappen zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 behaald is te bezichtigen op de beurs. Het is de eerste keer dat de RB16B waarmee Verstappen wereldkampioen werd in Nederland te bewonderen is.

Meer F1-nieuws:- “Red Bull moest door budgetplafond meer dan 150 medewerkers van haar F1-team ontslaan”- Inschrijvingsbedrag voor nieuwe F1-teams richting 500 miljoen dollar?- “Ferrari gaat in januari testen en F1-bolide voorstellen in Maranello”- Overzicht: Wanneer presenteren de teams hun nieuwe F1-bolides voor het F1-seizoen 2023?- Goedkoper of gratis tickets voor het Autosalon in Brussel?

(F1journaal.be)