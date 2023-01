“Hoezo je hebt geen fysieke data van onze talenten?” Hoe het misliep tussen het Anderlecht-bestuur en jeugddirecteur Jean Kindermans

Anderlecht staat in rep en roep omdat jeugddirecteur Jean Kindermans (58) opzijgeschoven is. De fans snappen niet dat de man die voor meer dan 130 miljoen euro aan RSCA-talent – van Lukaku tot Doku – hielp doorbreken, nu weg moet omwille van een zwaar contract. Toch is de zaak genuanceerder dan dat. Een reconstructie van hoe het fout liep tussen Kindermans en het huidige bestuur.