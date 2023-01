Luchthaven nabij Machu Picchu sluit door onrust in Peru

De internationale luchthaven van het Peruaanse Cuzco, langs waar toeristen op weg naar de bekende toeristische bestemming Machu Picchu reizen, schort “uit voorzorg” en “voor onbepaalde tijd” zijn activiteiten op. In heel het land zijn nu al meer dan een maand protesten aan de gang tegen de regering, en gevreesd wordt dat betogers de luchthaven zullen binnendringen. Woensdag was daartoe een mislukte poging.

Rond de luchthaven, de op één na grootste van het land, patrouilleren agenten en militairen. Bij de poging om de luchthaven binnen te dringen woensdag viel één dode. Er raakten ook 50 mensen gewond, onder wie 19 agenten.

Normaal zijn er wekelijks een honderdtal vluchten tussen de luchthaven en hoofdstad Lima.

Het is al de tweede keer sinds het begin van de protesten tegen de regering dat de luchthaven wordt gesloten. Bij de eerdere sluiting in december waren er vijf dagen lang geen vluchten. Bij dat protest zijn in heel het land al zeker 42 doden gevallen.