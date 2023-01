Groen wil om de twee jaar ‘Kopenhagenplan’ voor meer fietsinfrastructuur

Het Kopenhagenplan is het plan van de Vlaamse regering om lokale besturen te ondersteunen bij investeringen in fietsinfrastructuur. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) maakte in november nog bekend dat in totaal 218 lokale besturen aanvragen hebben ingediend, samen goed voor meer dan 1.200 projecten en 1.644 kilometer voorgestelde fietsinfrastructuur.

Vlaanderen voorziet alles samen in 150 miljoen euro. Het is de bedoeling dat de lokale besturen zelf investeren in fietsinfrastructuur, waarop de Vlaamse overheid daar middelen bovenop doet. Niet alle lokale besturen zullen effectief geld krijgen, want er is voor bijna 200 miljoen euro aan projecten ingediend. Bovendien is 45 van de 150 miljoen euro voorzien voor de bouw van extra fietssnelwegen, wat neerkomt op 9 miljoen per provincie.

Geen vervolg voorzien

Vlaams Parlementslid Stijn Bex stelt voor om van het Kopenhagenplan een tweejaarlijks weerkerend project te maken. Volgens minister Somers is er op dit moment geen vervolg voorzien, antwoordde hij op een parlementaire vraag van de Groen-politicus.

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters moet mee beoordelen, vindt Bex ook. Nu gebeurt dat niet, waardoor er blunders gebeuren, stelt hij. Zo is er minstens een geval bekend waarbij de administratie van Peeters aan een gemeentebestuur liet weten dat een fietsroute opnieuw wordt aangelegd, terwijl de gemeente intussen ook een dossier bij Somers heeft lopen, aldus Bex.