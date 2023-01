Zeker zes doden bij doortocht tornado in Alabama

Een tornado heeft donderdag in de Amerikaanse staat Alabama aan zeker zes mensen het leven gekost. Dat melden de hulpdiensten. De doden vielen in Autauga County, een gebied in het midden van de staat. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. De tornado trok daarna door naar buurstaat Georgia, waar de tornadowaarschuwing van de National Weather Service van kracht blijft.

De gouverneur van Alabama, Kay Ivey, heeft voor Autauga County en vijf andere county’s de noodtoestand uitgeroepen. In de stad Selma, waar ook de noodtoestand geldt, is sprake van “ernstige schade”, aldus de diensten van burgemeester James Perkins. Op beelden vanuit de lucht is grootschalige vernieling te zien. De autoriteiten waarschuwen dat elektriciteitskabels naar beneden zijn gekomen en bomen zijn ontworteld, maar spreken hier niet over gewonden.

Meteorologen hadden gewaarschuwd voor levensbedreigende tornado’s.

In totaal zitten zo’n 200.000 huishoudens in de regio zonder stroom.