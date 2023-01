Meeste actievoerders geëvacueerd uit Lützerath, maar politie ontdekt tunnels onder belegerd Duits dorp

De inspanningen van de politie worden vertraagd door betogers die zich in tunnels verborgen houden. “De evacuatie van de bovengrondse infrastructuur is grotendeels afgerond”, aldus Dirk Weinspach, politiecommissaris in Aken. “Alle huizen zijn ontruimd, op één na. De weide is leeg, en een groot deel van de boomhutten is ook verwijderd.” Het is echter wel nog onduidelijk hoe lang de politie-operatie nog zal duren. Journalisten ter plaatse stelden vast dat agenten donderdag bomen velden, struiken weghaalden en hutten sloopten.

De tunnels, die het werk van de politie verder kunnen bemoeilijken, werden donderdag ontdekt. In zeker één ervan zitten mensen verstopt, aldus Weinspach. “Het zal belangrijk zijn heel voorzichtig te werk te gaan en geen risico’s te nemen. We weten niet hoe stabiel deze structuren zijn. We weten ook niet hoe de luchttoevoer daar is.” Op dit moment is het voor de politie onmogelijk om dichter bij de actievoerders te komen. Speciale hulpdiensten werken uit “hoe de redding op passende wijze kan worden uitgevoerd.”

De tot dusver vreedzame protesten escaleerden donderdagavond, toen een politieauto in brand werd gestoken in het naburige Keyenberg. Lützerath wordt ondanks hevig verzet van klimaatactivisten afgebroken om bruinkool te winnen. Volgens de bezetters leidt dit tot verdere onaanvaardbare opwarming van de aarde. Duitsland is hard op zoek naar nieuwe energiebronnen met het oog op de uitfasering van kernenergie en de leveringsstop van Russisch aardgas. Critici zeggen echter dat het ontginnen van nieuwe steenkoolgebieden niet nodig is.

