Minstens twaalf brandweerlieden die Grenfell Tower blusten hebben nu terminale kanker

Bij de zware brand in een appartementsgebouw in Londen in de vroege ochtend van 14 juni 2017 kwamen 72 bewoners om het leven. Volgens Mirror waren, op de dag zelf en in de dagen nadien, in totaal zo’n 1.300 brandweerlieden aan de slag in of rond de toren. Er werd nog dagenlang nageblust.

De krant bericht dat tot twaalf brandweerlieden, de jongsten veertigers, sindsdien gediagnosticeerd zijn met zeldzame kankers. Het zou voornamelijk gaan om kankers aan het spijsverteringsstelsel en leukemie, die ongeneeslijk zouden zijn. Er wordt gevreesd dat dit nog maar het topje van de ijsberg is, omdat sommige kankers tot 25 jaar later pas de kop opsteken.

Een bron bij de brandweerdienst verklaarde aan Mirror: “We verwachten dat binnenkort heel deprimerende gegevens onthuld zullen worden. Het is schokkend.” Volgens de bron wordt een lijst samengesteld van brandweerlieden met kanker die bij de Grenfell Tower aanwezig waren. Zo’n twaalf gevallen zouden al gevonden zijn, maar dat zou kunnen oplopen tot ruim twintig.

Naast kankers zouden ook andere ziektes zoals nierfalen, hartziekten en beroertes vastgesteld zijn bij de brandweerlieden, vermoedelijk als gevolg van de extreme fysieke inspanning tijdens de brand, klinkt het. In Mirror getuigen verschillende brandweerlieden ook dat zij of hun collega’s met zware longproblemen kampen sinds ze bij Grenfell Tower werkten.

Volgens een woordvoerder van de Londense brandweerdienst loopt momenteel een studie die de mogelijke gezondheidsimpact van de brand in Grenfell Tower onderzoekt.

Kankerverwekkende stoffen

Brandweerlieden en overlevenden van de ramp zijn al geruime tijd bezorgd over dreigende gezondheidsproblemen, en er is opgeroepen om screenings te organiseren.

Een universitaire studie in 2019 concludeerde dat de bodem die vervuild werd door de ramp kon leiden tot een verhoogd risico op kanker en problemen met de luchtwegen bij omwonenden. Analyse van aarde en puin toonde verhoogde concentraties van kankerverwekkende stoffen in een straal van 200 meter rond de toren.

Volgens onderzoek van de universiteit van Central Lancashire en de vakbond van de brandweerdienst, dat eerder deze week werd gepubliceerd, lopen brandweerlieden twee keer zoveel kans om kanker te krijgen als ze langer dan vier uur in hun beschermende kledij blijven, of als er roet in hun neus of keel komt.

Getuigenissen: 12 uur lang blootgesteld

Brandweerlieden getuigen dat zij – en de bewoners – bij de Grenfell-ramp langdurig werden blootgesteld aan schadelijke stoffen.

David Badillo, de eerste brandweerman die de toren binnenging, zegt dat hij erg bezorgd is. “Ik heb twee jonge kinderen en wil hen zien opgroeien.” Badillo vertelt: “Ik herinner me dat we mensen uit de toren aan het halen waren, en ik beneden veel brandweerlieden zag, en dat geen van hen ademhalingsapparatuur of bescherming voor de luchtwegen had, terwijl het vol rook hing. (...) De meeste van de eerste teams waren daar ongeveer 12 uur lang en zullen volledig zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen”, aldus de brandweerman. “Maar als brandweerlieden aan dat alles werden blootgesteld, dan werden de bewoners van het gebouw ook blootgesteld.”

Volgens brandweerman Brian Flannagan was de tijdsduur dat ze bij de brand waren “ongebruikelijk”. “In een normale brand zou je er niet meer dan vier uur zijn. Op dat punt word je afgelost. Maar ik was acht uur aan Grenfell.” Hij werkte zo’n halfuur op de twintigste verdieping, waarna hij op de begane grond zijn masker afnam en met een schild zijn collega’s beschermde tegen vallende brokstukken.

Sommige brandweerlieden waren zo lang in de toren aanwezig dat ze door hun zuurstofvoorraad raakten, schrijft Mirror, wat zou betekenen dat ze rook inhaleerden en hun longen, nieren en spijsverteringsstelsel aangetast zou hebben. Sommigen moesten tot wel zes uur in een rokerige kelder wachten.

“We waren vrij vroeg ter plaatse en werden vastgehouden in een ondergrondse parkeergarage, en we ademden alle gifstoffen een eeuwigheid lang in”, vertelt een brandweerman aan Mirror. “Een van de jongens hoestte en proestte toen al. Ik heb gehoord dat heel veel mensen ziek werden met de ‘Grenfell-hoest’.”

“De bewoners hebben me verteld dat zij gelijkaardige gezondheidsproblemen hebben gezien, maar nog niemand heeft die gezondheidsinformatie verzameld. Ze hoestten bloed op. Ze noemen het de ‘Grenfell-hoest’”, zegt ook brandweerman Barry Jackson aan de krant.

Volgens Mirror krijgen de beelden van uitgeputte brandweerlieden die rond de Grenfell Tower zaten nu nog een meer sinistere kant. Hun beschermingskledij was bedekt onder het roet, terwijl ze aten en dronken. Dat zou tot kankers aan het spijsverteringsstelsel kunnen leiden, klinkt het.

