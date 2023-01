Aanslag op Kioskplaats in Hoboken, daders laten boodschap achter: “Ali hoerenkind”

De feiten in Hoboken speelden zich vermoedelijk rond 1.45u af. “Getuigen meldden het geluid van schoten in de omgeving van Kioskplaats”, vertelt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. De Antwerpse politie kwam onmiddellijk ter plaatse en kon vaststellen dat er een aanslag gepleegd was op het pand naast het postkantoor. “Onmiddellijk nazicht in de ruime omgeving leverde niet meteen iets op.”

Buurtbewoners spreken op sociale media van drie of vier schoten, gevolgd door een luide knal. “Vermoedelijk heeft iemand iets brandbaar naar de woning gegooid”, zegt Bruyns. “Of er effectief geschoten is, zal verder onderzoek moeten aantonen. Er is ook een spandoek aangebracht.” Op dat spandoek staat de boodschap ‘Ali hoerenkind dede’, wat zoveel betekent als ‘dood aan Ali’.

De politie stelde een veiligheidszone in en ontmijningsdienst Dovo, het gerechtelijk lab en de federale gerechtelijke politie kwamen ter plaatse voor onderzoek. “De feiten doen denken aan de eerdere incidenten binnen het gekende milieu en zal in die zin ook verder onderzocht worden”, aldus Bruyns nog.

Het is nog niet duidelijk wie de daders wilden viseren. Als de aanslag zich inderdaad in het drugsmilieu situeert, zou het het eerste incident zijn sinds het overlijden van de 11-jarige Firdaous E.J. Het meisje kwam maandag om het leven toen onbekenden het vuur openden op een woning in de Nieuwdreef in Merksem.

