Brand vernielt achterbouw in Rijkhoven: buurt gewekt door luide knal

In de Cuvelierstraat in Rijkhoven heeft een brand vrijdagochtend een achterbouw verwoest. De brandweer kon overslag naar het huis voorkomen. Door een gasfles die door de hitte in de brandende achterbouw ontplofte, zijn buren gewekt. Niemand raakte gewond.

© Tom Palmaers

Het vuur in de achterbouw werd rond iets voor 4 uur vrijdagochtend opgemerkt. De brandweer was er snel waardoor overslag naar het huis werd voorkomen. Tijdens de bluswerken heeft een luide knal veel mensen in de straat gewekt. Een gasfles ontplofte door de hitte. Niemand raakte hierbij gewond. De brand heeft geen schade aangericht in het woongedeelte.

(maw)