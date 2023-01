De handtekeningen bij KV Mechelen zijn gezet, Van Esch krijgt 44 procent van de aandelen in handen

LEES OOK. Rijk geworden met behang in het Kremlin en Bob Peeters gepusht om coach te worden: wie is de nieuwe sterke man van KV Mechelen?

Zoals eerder bekend raakte zorgen de Nederlandse ondernemer Philippe Van Esch en Eddy De Reys, een zakenman uit het Mechelse die al langer aan de club verbonden is, voor het grootste deel van de kapitaalsverhoging die in totaal 4 miljoen euro bedraagt. Dieter Penninckx, die KV door de periode Propere Handen leidde, verlaat dan weer de club.

Opvallend: Van Esch wordt met 44 procent hoofdaandeelhouder, maar dus officieel geen meerderheidsaandeelhouder. Dat laatste zagen de supporters immers niet graag gebeuren. De Reys heeft nu 25,5 procent van de aandelen. Jos Sluys, de financierder bij wie KV ook al grote leningen aanging, heeft 24 procent. Dit was al het geval, via zijn deel van Golden Shoe Invest – de holding waar Penninckx mede-eigenaar van is. Het overige deel zit bij de supporters en de kleinere aandeelhouders. (dige, dvd)