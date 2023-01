We krijgen El Clásico in de finale van de Spaanse Supercup, Barcelona schakelt Betis uit met strafschoppen

Barcelona heeft in het Saoedische Riyad de finale van de Spaanse Supercup bereikt. De formatie van trainer Xavi versloeg in de halve eindstrijd Real Betis. Dat gebeurde na strafschoppen, 4-2. Tegenstander in de finale is Real Madrid.

Vlak voor rust kwam Barcelona op voorsprong. De Poolse spits Robert Lewandowski scoorde in de rebound, nadat zijn eerste inzet nog door een verdediger was gestuit. Eerder was een treffer van Pedri afgekeurd. In de 77ste minuut werd het gelijk, door een doelpunt van Nabil Fekir. Enkele minuten later sloeg Lewandowski opnieuw toe, maar ook zijn treffer werd afgekeurd. In de verlenging bleef het gelijk opgaan. Ansu Fati zette Barcelona opnieuw op voorsprong, nu kwam de gelijkmaker op naam van Loren Morón.

In de strafschoppenserie werd de derde penalty van Betis -genomen door William Carvalho- gered door Barça-doelman William Carvalho. Bij Barcelona scoorden de vier strafschopnemers: Lewandowski, Kessié, Ansu Fati en Pedri.

Real Madrid had zich woensdag al geplaatst voor de finale. De kampioen won met dank aan doelman Thibaut Courtois na strafschoppen van Valencia.