Nieuwe sportief directeur Fredberg heeft eerste versterking beet: Deense aanvaller Anders Dreyer tekent bij Anderlecht

Het ziet ernaar uit dat Anderlecht zijn offensieve versterking bijna beet heeft. Volgens diverse Deense bronnen strikt paars-wit Anders Dreyer (24), een flankaanvaller van Midtjylland.

Diens marktwaarde wordt op 8 miljoen euro geschat, maar de Deense club haalde Dreyer vorige zomer weg in moeilijke omstandigheden bij het Russische Rubin Kazan. Daarom zou hij een opstapclausule hebben bij Midtjylland die 4,25 miljoen euro bedraagt. De vleugelspeler, die zowel links als rechts kan spelen, tekent bij Anderlecht tot 2027 en onderging al medische tests.

Dit seizoen was hij in de Deense competitie en de Europa League al goed voor 10 goals en 4 assists in 27 wedstrijden en hij stond op de rand van de Deense nationale ploeg. Dreyer kwam in het verleden ook uit voor het Engelse Brighton en het Nederlandse Heerenveen. Mogelijk wordt later ook met Midtylland onderhandeld over Kristoffer Olsson, die daar nu door RSCA is uitgeleend. Dryer is het alternatief voor het Oekraïense target Viktor Tsygankov van Dinamo Kiev, die vooral qua salaris onhaalbaar bleek.(jug, pjc, mg)