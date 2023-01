Euroleague Women: nederlaag voor Kangoeroes Mechelen, winst voor Kim Mestdagh

In de Euroleague Women bracht de negende speeldag verlies voor Kangoeroes Mechelen in De Schalk in Willebroek tegen DVTK Hun-Therm. Nog in poule B was er winst voor Kim Mestdagh met Schio.

Veel Hongaarse fans in De Schalk van Willebroek. Kangoeroes Mechelen, zonder Belgian Cat Laure Resimont (voet), was in de eerste helft offensief op de afspraak en via Lisa Berkani (18 punten), Ziomara Morrison (12 punten, 18 rebounds) en Morgan Bertsch (16 punten) ging het na een 25-26 tussenstand naar een 41-44 achterstand voor de Maneblussers halfweg. In de tweede helft schakelden de Hongaarse dames een versnelling hoger. DVTK Hun-Therm nam via onder meer Arella Guirantes (21 punten, 16 rebounds) en Reka Bernath (19 punten) afstand. Van 47-67 ging het dan ook naar een 60-96 Hongaarse overwinning. Met 1 op 9 blijft Kangoeroes Mechelen laatste in poule B. Nog in groep B won Kim Mestdagh (9 punten, 3 rebounds, 1 assist) met het Italiaanse Schio met 70-65 van het Spaanse Girona. Met 6 op 9 staat de Italiaanse kampioen op de tweede stek. Van de twee poules van acht is de top-4 na 14 speeldagen geplaatst voor de kwartfinales. In poule A staat het Fenerbahce Istanbul met Emma Meesseman en met een 7 op 9 op de eerste stek.