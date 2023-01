REACTIES. Hein Vanhaezebrouck na bekeruitschakeling: “Union was efficiënter”

AA Gent was na één helft al uitgeteld tegen Union en verloor met 4-0. Trainer Hein Vanhaezebrouck had vooral aandacht voor de nul in de uitslag. Bij afwezigheid van Tarik Tissoudali scoort AA Gent o zo moeilijk. “Je plukt ze niet uit de lucht, de jongens die scoren. We hebben er één, maar daar zullen we nog twee maanden op moeten wachten”, zei Vanhaezebrouck.

Voor bekerhouder AA Gent strandt het bekeravontuur in de kwartfinales. “En dat ligt aan het feit dat Union gescoord heeft en wij niet’, aldus AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck. “Dat klinkt belachelijk, maar daarop komt het wel neer. We hebben grote delen van de match onze momenten gehad en waren de evenknie. Maar ze begonnen in een zetel door dat vroege doelpunt. Wij hadden vervolgens twee grote kansen via Depoitre, maar die gingen er niet in. De eerstvolgende keer dat ze in de zestien kwamen, maakten ze 2-0 en toen het 3-0 werd, was het helemaal voorbij. We begonnen goed aan de tweede helft met een paar grote kansen, maar die gingen er niet in. Toen we met tien vielen, was het vooral zaak om goed georganiseerd te blijven.”

Vanhaezebrouck vond dat Nilssen te 1-0 veel te makkelijk mocht binnenkoppen. “Of je nu twee meter of één meter veertig bent, als je moederziel alleen staat, is het makkelijk. De manier waarop we in die fase verdedigen, is kinderlijk. Iedereen weet nochtans wie hij moet pakken. Het zijn zaken die niet mogen gebeuren, maar ze gebeuren.”

“Ik had dit voorspeld. Als team waren ze niet zoveel beter dan wij, al speelden ze bij momenten wel sneller, maar zij scoren vooral veel makkelijker. De ploegen die in de competitie bovenaan staan, scoren uit halve kansen of geen kansen, terwijl wij al een hele tijd moeilijk scoren. We hebben al vanalles geprobeerd, maar het resultaat blijft hetzelfde. We creëren de kansen wel, maar maken ze niet af.”

“De druk om bij de eerste vier te eindigen in de competitie wordt nu groter. We hoopten op drie fronten te blijven meestrijden, maar het zijn er nu maar twee meer. Ook in Europa zullen we geconfronteerd worden met ploegen die efficiënter zijn dan wij. Dat was ook vorig jaar het geval met PAOK.”

Het is wachten tot Tarik Tissoudali weer helemaal fit is. “Je plukt ze niet uit de lucht, de spelers die blind scoren. We hebben er eentje, maar daar zullen we toch nog twee maanden op moeten wachten.”

Geraerts: “Drukke kalender nu? Geen probleem”

Union won van AA Gent en blijft zo als enige Belgische ploeg op drie fronten actief. “Ik ben heel trots en fier”, aldus Union-coach Karel Geraerts. “De kalender wordt nu weer wat drukker, maar dat is geen probleem. We zijn geen ploeg die wil rekenen. We hebben een brede kern, we zien wel waar we uitkomen. Nu mogen we genieten.”

Dat deed Geraerts ook gedurende negentig minuten: Union was vele malen beter dan AA Gent. “De jongens zijn goed omgegaan met die vroege voorsprong. Ze zijn blijven voetballen, gingen op zoek naar 2-0. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Er was niet echt iets om ontevreden over te zijn. AA Gent was enkel gevaarlijk als we de bal zelf verloren. Na die rode kaart was de match gedaan.”