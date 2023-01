Limburg United rondt kaap van 100 punten met straffe collectieve prestatie tegen Brussels

Het eerste quarter verliep gelijkopgaand. Brussels, dat drie spelers miste, kreeg aanvallend veel ruimte en werkte aan een hoog percentage af. Limburg United kon zich dat permitteren, want het aanvallende ploegspel was sterk. Coach Westphalen roteerde vlot en De Zeeuw maakte na acht minuten zijn rentree. Ceyssens en Cale (5 op 6 shots in de eerste helft) vielen sterk in en zorgden voor een eerste kloof (34-25). Stein, die voor de wedstrijd werd gehuldigd als speler van de maand december, diepte het verschil uit tot vijftien punten. “Ik heb vandaag niets moeten bijsturen in offence”, aldus Westphalen. “De 29 assists bewijzen het sterke ploegspel. Ondanks de 81 punten die we incasseren, hebben we de juiste stops kunnen zetten. We speelden een efficiënte defence. Dat wordt de sleutel tijdens de rest van het seizoen.”

De Zeeuw bewees wederom zijn waarde. — © Serge Minten

Century

Met wat geluk kwam Brussels een beetje terug. Met vier driepunters en 3 op 3 aan de vrijworplijn naderden de bezoekers tot 69-65, ondanks mooie scores van Lesuisse en Dammen. Het waren Lesuisse en De Zeeuw (2x3) die Brussels daarna kopje-onder duwden. “Het defensieve leiderschap van De Zeeuw hebben we gemist”, aldus Westphalen. “Hij heeft vandaag maar 15 minuten gespeeld, maar maakte 8 punten, gaf 5 assists en pakte 3 rebounds. Toen we onze twee sterkhouders moesten missen, kregen onze jongeren andere verdedigers op zich geplakt. Ze zijn hier sterker uit gekomen, dat belooft voor de toekomst.”

Lesuisse duwde Brussels kopje-onder. — © Serge Minten

Cale, die zich met 22 punten tot topscorer kroonde, zorgde met een driepunter voor de century. “Er zijn nog heel wat werkpunten Zo begonnen we veel te laks aan de tweede helft”, hield hij de voetjes op de grond. “De coach stuurde goed bij door in te grijpen via een time-out. De inbreng van De Zeeuw en Hammonds was goed voelbaar in defensief opzicht. Maxime is een echte leider. Met of zonder hem is een groot verschil. Deze overwinning brengt ons een stapje dichter bij het halen van de Elite Gold. Maar de wedstrijd in Charleroi van zondag is in dat opzicht ook van groot belang. We moeten die wedstrijd met voldoende agressiviteit aanvatten en zorgen dat we onze focus wat langer vasthouden. Brussels kwam een paar keer opzetten, maar met de energie van de jonge gasten wonnen we toch verdiend. Ik voel me hoe langer hoe meer thuis binnen dit team en ben ervan overtuigd dat we nog stappen vooruit kunnen zetten.”

Myles Cale zette de century op het bord. — © Serge Minten

68 punten van de bank

Opvallend: 68 van de 102 Limburgse punten kwamen van spelers die op de bank startten. “In de tweede helft heb ik meerdere sterkhouders kunnen sparen met het oog op de wedstrijd van zondag”, aldus Westphalen. “Lambot was klaar om te spelen, maar omdat het niet nodig was kon ik hem één wedstrijd extra laten rusten.” United komt voorlopig aan de leiding, maar speelde enkele wedstrijden meer dan de rest.

Delalieux torent boven iedereen uit. — © Serge Minten

QUARTERS: 26-23, 27-19 (53-42), 31-25 (84-67), 18-14.

HUBO LIMBURG UNITED: 41/70 shots (8/24x3), 12/22 vw, 37 rebounds, 18 fouten, DELALIEUX 5+0, DEDROOG 5+0, DESIRON 7+0, HAMMONDS 0+3, STEIN 8+6, Cale 13+9, Lesuisse 4+8, Ceyssens 8+8, Dammen 3+5, De Zeeuw 0+8, Leemans 0+2.

CIRCUS BRUSSELS: 29/58 shots (12/28x3), 11/14 vw, 28 rebounds, 27 fouten, LLORENTE 3+3, ZYLKA 14+14, HAZARD 5+9, LASTER 9+7, KOHAJDA 2+2, Skipper-Brown 5+0, Tshibangu 0+0, Ekamba 4+4.