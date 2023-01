The Chainsmokers geven toe meerdere triootjes te hebben gehad met fans

The Chainsmokers, een Amerikaans dj-duo, heeft toegegeven al te hebben deelgenomen aan een tro met een fan. Ze vertelden in de podcast Call her daddy over de ervaring.

In de aflevering van 11 januari met Alex Pall en Andrew Taggart werd gesproken over liefdes uit het verleden, scheidingen en seks. Over dat laatste vertelde Pall over een ervaring in Europa waarbij hij en Taggart in dezelfde hotelkamer sliepen. “Het is lang geleden”, vertelt Pall over het triootje. “We moesten toen nog hotelkamers delen. In Europa waren het twee bedden die tegen elkaar zaten en niet van elkaar konden. Dus eigenlijk werden we praktisch tot dat scenario gedwongen”.

Pall gaf vervolgens ook toe dat het een van de vele triootjes was maar dat die “nooit gepland” waren. Taggart vertelde vervolgens ook over het slapen met fans, ook zonder Pall erbij. Volgens Taggart gebeurde dat nooit met een die-hard fan omdat ze “geen accessoires van de groep droegen”.

Het meest recente album van The Chainsmokers, ‘So Far So Good’, verscheen in mei vorig jaar. Het bevatte de singles ‘I Love U’, ‘The Fall’, ‘iPad’ en ‘High’. In 2022 werd ook aangekondigd dat het duo de eerste band zou worden die aan de “rand van de ruimte” zou optreden, als onderdeel van een missie voor het ruimtetoerismebedrijf World View.