Remco Evenepoel en co. trainen na reis van 35 uur eerste keer in Argentinië: mooi, maar bloedheet

De ploeg van Soudal-Quick Step met Remco Evenepoel, Pieter Serry en Yves Lampaert heeft een eerste keer getraind op Argentijnse bodem. Na een reis van liefst 35 uur schudden ze de benen los met een rit van 140 kilometer met 900 hoogtemeters met een gemiddelde van 37,1 kilometer per uur. Over tien dagen start daar de Ronde van San Juan, maar Evenepoel en co. zijn daar nu al om de acclimatiseren. De temperaturen in San Juan klimmen dezer dagen tot 37 graden.