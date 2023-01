Directrice van Franse voetbalbond krijgt hartaanval nadat ze opzij wordt geschoven na schandalen

De schandaalsfeer rond de Franse bondsvoorzitter Noël Le Graët blijft maar aanzwellen. Maandag ontketende hij een storm met denigrerende commentaren over Frans voetbalicoon Zinedine Zidane, dinsdag kwam een vrouwelijke voetbalmakelaar naar buiten met een getuigenis over grensoverschrijdend gedrag, woensdag werd hij aan de kant gezet en nu komt het nieuws dat de directrice van de Franse voetbalbond Florence Hardouin, met wie hij in onmin leefde, een hartaanval doormaakte enkele uren nadat ze tijdelijk op non-actief was gezet, ook op woensdag. De Franse sportkrant L’Equipe suggereert dat Le Graët gelobbyd zou hebben om Hardouin buiten te werken.

Een dag nadat voetbalmakelaar Sonia Souid in L’Equipe uitvoerig had getuigd over grensoverschrijdend gedrag door de 81-jarige Franse bondsvoorzitter Noel Le Graët, hield het Uitvoerend Comité van de Franse bond een bijzondere zitting waarin werd beslist om Le Graët met pensioen te sturen en ad interim te vervangen door vicevoorzitter Philippe Diallo.

Tegelijk werd beslist om ook de algemeen directeur Florence Hardouin tijdelijk opzij te schuiven in afwachting van de resultaten van een audit naar misstanden bij de Franse voetbalbond bevolen door de Franse minister van Sport. Die audit was een gevolg van eerdere anonieme getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag door Le Graët, maar er zal uiteraard ook worden onderzocht of Hardouin op de hoogte was.

L’Equipe suggereert dat het opzij schuiven van Hardouin woensdag doorgeduwd zou zijn door getrouwen van Le Graët. Want terwijl er woensdag nieuwe elementen waren tegen Le Graët -zijn uitschuiver over Zidane en de getuigenis van Sonia Souid - waren er geen nieuwe bezwaren tegen Hardouin.

De schandaalsfeer rond Noël Le Graët neemt dag na dag toe. — © AFP

Wel waren de relaties tussen Florence Hardouin en de omstreden Noël Le Graët de laatste maanden verzuurd en voelde Hardouin al langer aan, aldus nog L’Equipe, dat hij haar opzij wilde schuiven. Le Graët zou daarvoor gelobbyd hebben bij leden van het Uitvoerend Comité. Maandag had ze nog openlijk de uitspraken van Le Graët over Zidane afgekeurd.

Hoe het ook zij, woensdagochtend besliste het uitvoerend comité niet alleen om Le Graët weg te sturen, maar werd ook Hardouin tijdelijk opzij gezet.

In de namiddag, enkele uren na het nieuws, kreeg ze hevige pijn in de borststreek en maakte ze een hartinfarct door. Volgens de artsen was de emotionele belasting en de stress van het nieuws de rechtstreekse aanleiding voor het hartinfarct. Hardouin verblijft nog steeds op intensieve zorgen.