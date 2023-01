Het Nieuwstedelijk steekt middelvinger op naar klimaatbeleid

Hasselt

Theatergezelschap Het Nieuwstedelijk vat 50 jaar klimaatbeleid samen in de nieuwe voorstelling 9,6 (een verweer). De titel van de voorstelling verwijst onder andere naar de 9,6 miljard mensen die in 2050 op onze planeet zullen leven. Het theatergezelschap huist vandaag 5 jaar in De Nieuwe Zaal in Hasselt, maar verhuist naar het Groenplein. Toch als het gebouw er gerenoveerd is. In het voorjaar van 2024 starten de werken.