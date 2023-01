Discussie over eigendom schilderij Van Gogh: Amerikaans museum mag werk niet meer aanraken

Een rechter in Detroit, in de Amerikaanse staat Michigan, heeft woensdag een museum het verbod opgelegd een schilderij van Vincent Van Gogh nog aan te raken of te verplaatsen, nadat een Braziliaanse verzamelaar beweerde dat het werk illegaal van hem was afgenomen.

Het gaat om “De romanlezers”, een schilderij uit 1888, dat te zien is in het Detroit Art Institute als onderdeel van een tentoonstelling gewijd aan de impressionistische schilder. Maar in een klacht die dinsdag bij een Amerikaanse rechtbank is ingediend, beweert de vermeende eigenaar ervan, de Braziliaan Gustavo Soter via zijn fonds Brokerarte, dat het schilderij “verdwenen” is nadat hij het in 2017 had gekocht en het - zonder eigendomsrechten - aan een “derde partij” had gegeven.

“De man die de klacht indiende, wist jarenlang niet waar het kunstwerk zich bevond, voor het in dit Amerikaanse museum opdook”, zo luidt het. “De vermeende eigenaar heeft daarom de rechter gevraagd om van de tentoonstelling gebruik te maken om er weer de volledige controle over te krijgen.”

Een federale rechter in Michigan heeft woensdag het Detroit Institute of Art bevolen het schilderij niet aan te raken en dus ook niet te verplaatsen, en heeft een hoorzitting over de grond van de zaak gepland op 19 januari, drie dagen voor het einde van de expo. Volgens de klacht werd “De romanlezeres” in mei 2017 gekocht voor 3,7 miljoen dollar en zou het nu “meer dan 5 miljoen dollar” waard zijn. Het museum heeft vooralsnog niet gereageerd.