Wereldwijd tekort aan eieren, waardoor prijs de lucht in schiet: “Vogelgriep is een van de boosdoeners”

Wereldwijd is er een tekort aan eieren. Omdat de vraag groter is dan het aanbod, schiet de prijs de lucht in. Die is op een jaar tijd met 119,3% gestegen. De vogelgriep is een grote boosdoener in het hele verhaal. Voor landbouwers is het elke dag een zoektocht naar oplossingen. “We zitten momenteel enorm veel met ons rekenmachine in de hand om alles correct op te volgen, zodat we niet voor verrassingen komen te staan”, zegt zaakvoerder van de Noordwateringshoeve Berten Anthonissen.