Twee Palestijnen gedood op Westelijke Jordaanoever

Het Israëlische leger heeft bevestigd dat het in de vroege ochtend een inval heeft gedaan in het Palestijnse vluchtelingenkamp Qalandiya, tussen Ramallah en Jeruzalem, en dat daarbij een persoon is geraakt. Volgens het Palestijnse ministerie gaat het om Samir Aouni Harbi Aslan, 41 jaar oud, gedood “nadat een door het Israëlische bezettingsleger afgevuurde kogel hem trof in de borst”.

Een andere Palestijn, Habib Abdelrahmane Kamil, 25 jaar oud, zou later op de dag zijn doodgeschoten in de buurt van Jenin op de noordelijke Westelijke Jordaanoever. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zei in een korte verklaring dat hij in Qabatiya “in het hoofd” was geschoten.

De twee doden brengen het aantal Palestijnen dat sinds het begin van het jaar is omgekomen bij gewelddadigheden met Israëlische troepen of burgers op de Westelijke Jordaanoever op acht.