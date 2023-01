Roeselare huisvest vanaf volgend seizoen Hermes Oostende dat Bevo Roeselare zal heten

Hermes Oostende is van 1968 tot 1992 en sinds 2008 onafgebroken een vaste waarde in de hoogste reeks van ons land. De club won dertien landstitels en zeven bekers van België. In 2019 was Hermes nog vice-landskampioen, in 2019 en 2020 won Hermes de beker van België. Omdat het bestuur onder leiding van voorzitter Philippe Develter door een optie voor andere accenten volgend seizoen geen liga-team meer zou inschrijven, zocht en vond sportief manager Lieven Louagie toenadering met Bevo Roeselare, vice-leider in eerste nationale, de tweede reeks.

Hermes Rekkenshop Oostende wijzigt zijn naam in Bevo

Rekkenshop Roeselare. Vanaf het seizoen 2023-2024 heeft Roeselare zowel een heren- als damesteam in de hoogste klasse van het Belgisch volleybal in huis.

Knack Volley Roeselare en Bevo Beobank Roeselare richten samen het

volleybalcollectief Volley#VANRSL op en gaan een nog nauwere samenwerking aan met als doel beide clubs groeipotentieel te bezorgen en Roeselare nog nadrukkelijker als volleybalhoofdstad van België op de kaart te zetten. Beide clubs fuseren dus niet maar ze zullen maximaal samenwerken onder de vlag van het nieuwe volleybalcollectief. Ook Stad Roeselare reageerde enthousiast op de nieuwe plannen van Knack en Bevo en zegde haar volle steun toe. Hermes blijft met zijn provinciale vrouwenploegen en jeugdteams meisjes in Oostende volleyen.