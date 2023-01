DAKAR. Igor Bouwens breekt aandrijfas, moet nacht in woestijn doorbrengen en wordt uit koers gezet

De elfde Dakarrit verliep niet naar wens voor Igor Bouwens, Syndiely Wade en Ulrich Boerboem. Hun Iveco staat in de Saoedische duinen vast met een gebroken aandrijfas. Er zit voor hen niets anders op dan de nacht door te brengen in de woestijn. Omdat ze de elfde rit niet hebben kunnen uitrijden, zullen ze uit koers worden gezet. Een einde in mineur voor Bouwens, die bij zijn eerste deelname in 2022 ook al moest opgeven.

De marathonetappe in the Empty Quarter is voor de ene rijder al beter verlopen dan voor de andere. Sébastien Loeb (Hunter) reed al fluitend door de duinen. Guillaume de Mévius (OT3) moest na 41 kilometer beginnen sleutelen en Janus Van Kasteren (Iveco) verloor bijna de leiding toen de neus van zijn truck vast kwam te zitten in een duin.

Bij het vallen van de duisternis verkeerden nog tientallen deelnemers in de problemen. Onder hen ook Igor Bouwens, Syndiely Wade en Ulrich Boerboom. Het trio was prima aan de etappe begonnen, lag in elfde positie tot de truck na 180 van 275 kilometer tot stilstand kwam. Omdat er geen gsm-ontvangst is loopt de communicatie moeilijk. Uit de eerste berichten blijkt dat een aandrijfas gebroken is. Het onherbergzame terrein in niet toegankelijk voor de servicetruck waarover het Gregoor Team beschikt. Vrijdag wordt het zoeken naar een lokale partner met een geschikt voertuig en de nodige stuurmanskunsten om de aandrijfas tot bij Bouwens te brengen. De truck staat op zo’n 40 kilometer van een asfaltweg, de enige toegang tot het parcours.

Als het team een aandrijfas ter plaatse krijgt, volgt een noodreparatie in het zand en dan moeten Bouwens en co op eigen kracht uit de duinen kunnen geraken. Indien ze dat willen, kunnen ze een joker inzetten en de etappes van zaterdag en zondag nog meerijden. Maar dat is dan buiten klassement. Over het finishpodium zullen ze zondag in Dammam niet meer mogen rijden.