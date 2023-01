VS loven 10 miljoen dollar uit voor informatie over brein achter aanslag op hotel in Kenia

De Verenigde Staten hebben donderdag bekendgemaakt dat ze tot 10 miljoen dollar bieden voor informatie die leidt tot de aanhouding van een man die wordt beschouwd als het “terroristische brein” van een aanval op hotel in Kenia in 2019. Bij die aanval kwamen 21 mensen om, onder wie een Amerikaan.

De VS zijn op zoek naar Mohamoud Abdi Aden, die zij beschouwen als een leider van de in Somalië gevestigde islamitische groepering al-Shabaab, die verscheidene bloedige aanslagen heeft gepleegd in buurland Kenia. Die groepering heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag van 15 januari 2019 op het chique DusitD2 hotel in de hoofdstad Nairobi. Tijdens de belegering van het hotel, die ongeveer 20 uur duurde, kwamen 21 mensen om het leven. De Keniaanse autoriteiten gaven indertijd aan dat alle aanvallers werden gedood.

“Mohamoud Abdi Aden maakte deel uit van de cel die de aanval op het DusitD2-hotel plande”, zei VS-ambassadeur in Kenia Meg Whitman tegen journalisten in Nairobi. Ze voegde daar aan toe dat de VS een beloning van maximaal 10 miljoen dollar uitloven voor informatie die leidt tot de arrestatie van de man, van vermoedelijk Keniaanse nationaliteit, en anderen die bij de belegering van het hotel betrokken waren.

Het hoofd van de Keniaanse inlichtendiensten, Amin Mohamed Ibrahim, noemde Aden het “terroristische brein” van de aanslag. Al-Shabaab heeft verscheidene aanslagen gepleegd in Kenia sinds het land in oktober 2011 zijn leger naar Somalië stuurde om de radicale islamitische groepering te bestrijden.