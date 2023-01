DAKAR. Guillaume de Mévius blijft strijdvaardig na mechanische problemen: “Race is nog niet gedaan”

Guillaume de Mévius en François Cazalet (OT3) kenden een baaldag in de Dakar. Na 41 kilometer kregen ze pech en begonnen ze te sleutelen aan hun buggy. Uiteindelijk eindigde het duo als 29ste op 1u42’25” van de etappewinnaar. In de stand zakten ze naar de derde plaats op 1u29’19” van leider Austin Jones en op 32’23” van de tweede in de stand, Seth Quintero.

Het eerste deel van de marathonetappe werd geen succes voor Guillaume de Mévius. Omdat hij in the Empty Quarter geen bereik heeft, gaf een teamverantwoordelijke tekst en uitleg. “Na zo’n 40 kilometer stak een technisch probleem de kop op. Vervolgens zijn Guillaume en François gedurende twintig minuten beginnen sleutelen. Nadien hebben ze daar nog iets meer dan een uur aan toegevoegd. Gelukkig konden ze via de satelliettelefoon in contact komen met het team, dat hen prima geadviseerd heeft. Het is dankzij de kennis van automechaniek van Guillaume en François en hun talent om dat in de praktijk te brengen, dat ze erin geslaagd zijn om de herstelling uit te voeren. Al bij al hebben ze de schade nog kunnen beperken. Eens opnieuw vertrokken zaten ze meteen in het ritme van de koplopers.”

De Mévius moet nu hopen dat de herstelling het houdt tot na het tweede deel van de marathonetappe. Vanavond is er geen assistentie toegestaan en mogen alleen de piloot en copiloot sleutelen aan hun voertuig. “Op het eerste gezicht houdt de reparatie stand. Ze blijven ook strijdvaardig, want ze gaan er alles aan doen om de twee rijders voor hun nog proberen bij te benen. De Dakar is nog niet gedaan. Er resten hen nog drie etappes.”