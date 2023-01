Lula da Silva is ervan overtuigd dat “Presidentieel paleis van binnenuit werd geopend voor relschoppers”

De Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva is er van overtuigd dat de demonstranten die zondag het presidentieel paleis in Brasilia binnenvielen, hulp hebben gehad van binnenuit. De president kondigde een “grondige” evaluatie aan van het personeel.

“Ik ben ervan overtuigd dat de deur van het Planalto paleis is geopend zodat de mensen binnen konden komen, want er is geen deur opengebroken,” zei de linkse leider tijdens zijn eerste ontbijt met verslaggevers sinds zijn inauguratie op 1 januari. “Dat betekent dat iemand hun binnenkomst hier heeft vergemakkelijkt”, hield hij vol.

Enkele duizenden aanhangers van de voormalige extreemrechtse president Jair Bolsonaro, die eind oktober weigerde zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula te erkennen, veroorzaakten zondag chaos in de hoofdstad door het presidentieel paleis, maar ook het Hooggerechtshof en het Congres binnen te vallen.

Ze vernielden alles wat op hun pad kwam, inclusief kunstwerken. Meer dan 2.000 mensen werden gearresteerd na de onrust en 1.159 van hen werden gevangen gezet, volgens de laatste cijfers van de autoriteiten.

De autoriteiten onderzoeken wie de aanval heeft georganiseerd en hoe de demonstranten werden gefinancierd.