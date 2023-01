In Zweden heeft een mijnbouwbedrijf de “grootste voorraad van zeldzame aardmetalen in Europa” ontdekt. Er zou liefst een miljoen ton van die metalen, die van onschatbare waarde zijn in de verdere groene transitie die ons de komende jaren wacht, in de grond zitten. Hoopgevend nieuws dus, al is ontmijnen niet voor morgen.